Это могла быть сказка похлеще Золушки. Начал в профи с двух поражений, провел два боя за пять лет, но получил титульный шанс

Удалось ли когда-то топовому любителю им воспользоваться?

Стив Джеффрард / Фото - fightnews.com

Верите в сказки? А одна из них едва не стала явью. Правда, жизнь немного пожестче, чем те милые истории из книг. Здесь не всегда в конце стоит ждать хэппи-энда.

Профессиональный бокс – это вообще жестокая среда. Порой даже сильнейшему не удается здесь выжить. Уж слишком много нюансов. В 2010 году в США зажглась новая звезда среди любителей. В Америке есть три главных национальных аматорских турнира: «Золотые перчатки», чемпионат страны и PAL.

20-летний Стив Джеффрард выиграл каждый из них. По итогам года его признали лучшим боксером-любителем в США. Он подписал контракт с Nike, его взяли в колледж, он получил место в квалификации на Олимпийские игры. Ее, правда, пройти не сумел.

А поэтому Стив решил перейти в профессионалы. И подписал контракт с Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи, начал тренироваться под руководством Ронни Шилдса, который в свое время работал с такими звездами как Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Пернелл Уитакер, Артуро Гатти.

«Это большая честь для меня подписать контракт с Golden Boy Promotions. Обещаю, что никто не будет разочарован моими выступлениями».

Но Джеффрард подвел. Хоть Де Ла Хойя и говорил, что теперь у них на контракте будущая звезда профи-бокса, Стив уступил в своем дебютном поединке. Да, из-за рассечения, но уступил.

Четыре месяца перерыва – и Джеффрард проигрывает снова. Старт в профессиональном боксе – два поражения. Промоутеры от него отказались.

«Это было сложно перейти из любителей, иметь такой послужной список, и начать вот так вот. Это в голове не укладывалось. Я действительно не понимал, что делать дальше. Менеджер от меня отказался, промоутеры – тоже. Я не понимал, как мне теперь получать бои. После тех поражений многие говорили: «Дружище, с этим парнем уже покончено». Но как-то я спарринговал и меня заметил менеджер. Он взял меня с рекордом 0-2 и помог рестартовать».

С тех пор Джеффрард провел 18 боев. И выиграл каждый из них. Впрочем, уровень тех поединков настолько не впечатляет, что в интернете большая трудность найти записи поединков.

И вот еще один удар., тот менеджер, который поверил в Стива, умер. В июле 2019 года он ушел из жизни.

«Сейчас его нет с нами. Он не может увидеть то, как я дерусь за пояс чемпиона мира. Но, знаете, если бы не он, то я бы уже давно не боксировал».

Казалось, Джеффрард должен сделать все возможное, чтобы менеджер на небесах мог им гордиться.

На самом деле, карьера Стива вновь пошла по наклонной. С декабря 2016 года до января 2022 он провел всего два боя. В промежутке 1869 дней он провел всего лишь два поединка. Но судьба решила вознаградить его за все то, через что он прошел.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит готовился к первой защите своего титула. Соперник – пятый номер рейтинга WBO британец Каллум Джонсон. Но неожиданно он сдает положительный тест на коронавирус.

Один бой Смита уже сорвался из-за COVID-19. И он просит найти ему нового соперника. На ту же дату – 15 января.

Light heavyweight title challenger Steve Geffrard has quite the story (via @MarkKriegel) #SmithGeffrard | SATURDAY | 10 PM ET | ESPN and ESPN+ pic.twitter.com/g0xISZZJ33 — ESPN+ (@ESPNPlus) January 15, 2022

6-7 января, Джеффрард сидит в бане, сгоняет вес перед боем в местечковом турнире, намеченным на 8 число. Ему звонит тренер:

«Нам предложили подраться за пояс чемпиона мира. Мы соглашаемся?»

Стоит уточнять каким был ответ? Подобными шансами на разбрасываются. Позже Стив признавался: готовился смотреть бой Смит – Джонсон по телевизору, а здесь ему выпала возможность самому боксировать за титул.

И, наверное, стоит уточнить, что Смит выглядит самым слабым среди чемпионов полутяжелого веса. Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол – это куда более сложные соперники, чем Джо, который не смог победить Максима Власова в чемпионском поединке без помощи судей.

В его боксе уж слишком много слабых сторон: размашистые удары, нанося которые он открывается под контратаку соперника, прямолинейный стиль ведения поединка. Если и становиться чемпионом, то именно против Смита.

Казалось, что это действительно может быть история сказочного успеха. В Top Rank подогревали интерес к этой встрече и напоминали, как Энди Руис на коротком уведомлении победил Энтони Джошуа, как Мэнни Пакьяо на том-таки коротком уведомлении победил Лехлохонло Ледвабу и завоевал свой второй чемпионский титул.

Но нет. Это не история успеха. Это история провала. Болезненного и какого-то даже позорного.

Все началось не так уж и плохо – просто Смит был лучше. Джеффрард пытался огрызаться, порой выпрыгивал из-за своей глухой защиты и попадал по часто полностью открытому сопернику. А потом преимущество Смита стало подавляющим.

Стив, который давал отличные спарринги Сергею Ковалеву, Артуру Бетербиеву, Салливану Баррере, Элейдеру Альваресу, выглядел попросту грушей для битья. Вот статистика ударов этого поединка:

Дошло до того, что тренер в углу спросил у Джеффрарда что вообще происходит:

«Ты делаешь какое-то дерьмо. Ты вообще там ничего не делаешь. Чего ты хочешь этим добиться? Дружище, ты вообще хочешь продолжать?»

Стив сетовал на левую руку, говорил, что у него болит плече. На девятый раунд он все же вышел. А затем, пропустив далеко не самую сильную комбинацию от Смита, стал на колено. Он не был потрясен физически – он попросту сдался морально. По глазам было понятно, что подниматься Стив не собирается.

Бой завершен. Это вам не сказка, это суровая реальность. Джеффрард получил шанс всей своей жизни, но не сделал ничего, чтобы им воспользоваться. Он проиграл, как слабак, стоя на колене.

Смит защитил свой титул чемпиона мира. Но по нему было заметно – он расстроен. Этот бой должен был стать его личным праздником, это был его первый поединок в статусе обладателя пояса. А получилось непонятно что. Джеффрард испортил вечер и себе, и оппоненту.

Не будьте Стивом. Боритесь за свое до конца.

Обзор боя Джо Смит – Стив Джеффрард: