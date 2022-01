Это могла быть сказка похлеще Золушки. Начал в профи с двух поражений, провел два боя за пять лет, но получил титульный шанс

Стив Джеффрард / Фото - fightnews.com

Верите в сказки? А одна из них едва не стала явью. Правда, жизнь немного пожестче, чем те милые истории из книг. Здесь не всегда в конце стоит ждать хэппи-энда.

Профессиональный бокс – это вообще жестокая среда. Порой даже сильнейшему не удается здесь выжить. Уж слишком много нюансов. В 2010 году в США зажглась новая звезда среди любителей. В Америке есть три главных национальных аматорских турнира: «Золотые перчатки», чемпионат страны и PAL.

20-летний Стив Джеффрард выиграл каждый из них. По итогам года его признали лучшим боксером-любителем в США. Он подписал контракт с Nike, его взяли в колледж, он получил место в квалификации на Олимпийские игры. Ее, правда, пройти не сумел.

А поэтому Стив решил перейти в профессионалы. И подписал контракт с Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи, начал тренироваться под руководством Ронни Шилдса, который в свое время работал с такими звездами как Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Пернелл Уитакер, Артуро Гатти.

Но Джеффрард подвел. Хоть Де Ла Хойя и говорил, что теперь у них на контракте будущая звезда профи-бокса, Стив уступил в своем дебютном поединке. Да, из-за рассечения, но уступил.

Четыре месяца перерыва – и Джеффрард проигрывает снова. Старт в профессиональном боксе – два поражения. Промоутеры от него отказались.

С тех пор Джеффрард провел 18 боев. И выиграл каждый из них. Впрочем, уровень тех поединков настолько не впечатляет, что в интернете большая трудность найти записи поединков.

И вот еще один удар., тот менеджер, который поверил в Стива, умер. В июле 2019 года он ушел из жизни.

Казалось, Джеффрард должен сделать все возможное, чтобы менеджер на небесах мог им гордиться.

На самом деле, карьера Стива вновь пошла по наклонной. С декабря 2016 года до января 2022 он провел всего два боя. В промежутке 1869 дней он провел всего лишь два поединка. Но судьба решила вознаградить его за все то, через что он прошел.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит готовился к первой защите своего титула. Соперник – пятый номер рейтинга WBO британец Каллум Джонсон. Но неожиданно он сдает положительный тест на коронавирус.

Один бой Смита уже сорвался из-за COVID-19. И он просит найти ему нового соперника. На ту же дату – 15 января.

Light heavyweight title challenger Steve Geffrard has quite the story (via @MarkKriegel) #SmithGeffrard | SATURDAY | 10 PM ET | ESPN and ESPN+ pic.twitter.com/g0xISZZJ33