Это не милосердие, а еще большее наказание. Ломаченко критикуют за то, что он не нокаутировал Комми

Василий Ломаченко и Ричард Комми / Фото - by Sarah Stier/Getty Images

В течение боя ни у кого не возникало сомнений – Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) намного лучше Ричарда Комми (30-4, 27 КО) и должен без проблем забрать свою победу.

Вопрос заключался лишь в том будет ли нокаут. Украинец подошел к нему вплотную.

В седьмом раунде Ломаченко зажал ганца у канатов и, казалось, все идет к клинчу, но украинец резко разорвал дистанцию и на отходе выбросил левый хук – идеальное попадание. Комми упал на канвас.

Рефери отсчитал ему и разрешил продолжить бой. Было заметно, что Ричард потрясен. Но Василий отказался идти его добивать, нокаутировать. Вместо этого он несколько раз обратился к углу соперника с предложением остановить поединок, поберечь их боксера, выбросить белое полотенце.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb