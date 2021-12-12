Это не милосердие, а еще большее наказание. Ломаченко критикуют за то, что он не нокаутировал Комми

Украинец мог завершить бой еще в седьмом раунде

Послесловие

Василий Ломаченко и Ричард Комми / Фото - by Sarah Stier/Getty Images

В течение боя ни у кого не возникало сомнений – Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) намного лучше Ричарда Комми (30-4, 27 КО) и должен без проблем забрать свою победу.

Вопрос заключался лишь в том будет ли нокаут. Украинец подошел к нему вплотную.

В седьмом раунде Ломаченко зажал ганца у канатов и, казалось, все идет к клинчу, но украинец резко разорвал дистанцию и на отходе выбросил левый хук – идеальное попадание. Комми упал на канвас.

Рефери отсчитал ему и разрешил продолжить бой. Было заметно, что Ричард потрясен. Но Василий отказался идти его добивать, нокаутировать. Вместо этого он несколько раз обратился к углу соперника с предложением остановить поединок, поберечь их боксера, выбросить белое полотенце.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Этого не произошло и Комми дожил до конца раунда. Да, Андре Розье предупредил – если Ричард вновь окажется в критической ситуации, то угол не побоится остановить поединок. Однако ганец больше не давал себя так избивать. Или Ломаченко не хотел…

После боя украинец объяснил свое поведение в седьмом раунде:

«О чем я думал, когда отпустил его после нокдауна? Я видел его состояние, мне было жалко его. Поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли мне добивать»

Все называют Комми добрейшим человеком. Они с Ломаченко проявляли уважение друг к другу и до, и после поединка. Но это не отменяет того, что в сторону Василия прилетело достаточно критики за произошедшее в седьмом раунде.

Обыватели начинают додумывать о нечестной борьбе, но этот вариант сразу же хотелось бы отбросить. А вот эксперт ESPN Макс Келлерман сделал следующий вывод:

«У Ломаченко не хватило смелости прикончить беззащитного бойца, поэтому он дважды просил угол Комми поступить правильно и остановить бой, чтобы этого не пришлось делать ему. Они этого не сделали, и как только голова Комми стала на место, Ломаченко уже не смог. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным».

То есть Келлерман считает, что тот момент в седьмом раунде – единственный, когда украинец почти довел дело до нокаута. Но решил отпустить соперника и дальше не мог настолько сильно потрясти соперника.

Видео обзор боя Ломаченко – Комми:

Есть предположение, что Ломаченко сделал это специально – показать топам легкого дивизиона, которые шарахаются его как Волан-де-Морта, что все не так уж и страшно: нокаутирующего удара нет, инстинкта хищника нет, что он пропускает удары даже от такого соперника.

Может эта теория и имеет право на жизнь, но у автора ESPN Майка Коппинджера другой взгляд на ситуацию. Он не может понять в чем состояло милосердие со стороны Ломаченко. И ответил на комментарий одного из болельщиков.

Настоящий спорт джентльменов. Бокс – это искусство и ни у кого нет цели причинить кому-то вред.

Клянусь, что он причинил ему намного больше вреда, избивая Комми последующие пять раундов.

В ответ прилетело три разных сообщения: о здоровье боксера должен переживать не соперник, а его угол, о здоровье боксера должен переживать не соперник, а рефери, а также, что Ломаченко всегда был в ринге высокомерным.

Но давайте остановимся на мнении Коппинджера. Вот статистика ударов украинца за последние пять раундов:

8 раунд – 14 ударов

9 раунд – 20 ударов

10 раунд – 30 ударов

11 раунд – 33 удара

12 раунд – 27 ударов

То есть, Ломаченко не добил уже потрясенного соперника, а обрек его еще на 124 удара. Звучит как-то не очень милосердно.

Непонятно он помиловал или наказал оппонента. Еще и выставил слабаком, а его угол – бездушными зрителями. Да и фанаты украинца, вроде как, не в восторге. Они хотели яркого возвращения – нокаутом. А получили бой против соперника, который и близко не ровня Ломаченко, так он еще и продержался с Василием все 12 раундов.

Впрочем, это уже пройденный этап. И сейчас интересно что будет дальше. В бою с кем Ломаченко будет расставлять знаки препинания в предложении:

Казнить нельзя помиловать.

И удастся ли там сменить пояс WBO Inter-Continental на что-то более стоящее.