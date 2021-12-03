«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса

Флойд Мейвезер / фото - Getty Images

Легендарный Флойд Мейвезер на пресс-конференции перед вечером бокса, который организовывает его промоутерская компания Mayweather Promotions, резко высказался в адрес нынешнего лидера рейтинга P4P Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), обвинив мексиканца в употреблении допинга.

Это тот же самый боец, которого я побил. Знаю, что болельщики частенько говорят ерунду типа: «Если бы тогда Канело был на пике карьеры, то тот бой мог бы завершиться иначе...» А он разве не был на пике? Взгляните на меня. Когда у меня был пик? Когда мне было 20 с хвостиком лет. А на момент боя с Канело я уже почти подошел к сороковке. Чувствую, что меня до конца жизни будут спрашивать о том поединке с Канело».