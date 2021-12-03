«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
Легендарный Флойд Мейвезер на пресс-конференции перед вечером бокса, который организовывает его промоутерская компания Mayweather Promotions, резко высказался в адрес нынешнего лидера рейтинга P4P Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), обвинив мексиканца в употреблении допинга.
«Канело, Канело, Канело. Знаете, о чем мы не говорим, когда речь заходит о Канело? О стероидах, стероидах, стероидах! Почему об этом мы не говорим? Да, он побил многих классных боксеров. Но не факт, что он побил бы их всех, если бы был чистым. Был ли он на стероидах, когда дрался со мной в 2013 году? Я не знаю... Но это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало! Чуваки, я играючи поколотил этого вашего Канело.
Это тот же самый боец, которого я побил. Знаю, что болельщики частенько говорят ерунду типа: «Если бы тогда Канело был на пике карьеры, то тот бой мог бы завершиться иначе...» А он разве не был на пике? Взгляните на меня. Когда у меня был пик? Когда мне было 20 с хвостиком лет. А на момент боя с Канело я уже почти подошел к сороковке. Чувствую, что меня до конца жизни будут спрашивать о том поединке с Канело».
Напомним, ранее Мейвезер назвал боксера, которого избегает Альварес.
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