Мейвезер назвал боксера, которого избегает Альварес

Американцу, который нанес Канело единственное поражение, не нравится выбор следующего соперника

Флойд Мейвезер / Фото: SHOWTMIE

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) сбежал в крузервейт чтобы не драться с Давидом Бенавидесом (25-0, 22 KO):



Альварес переходит в тяжелый дивизион и собирается драться с парнем, который на самом деле не на его уровне. Он только то и делает, что поднимется и опускается в весе. Если спросить моего мнения, то я хочу увидеть бой Альвареса против Бенавидеса. Канело – адский боец, но я считаю, что он уклоняется от поединка с Давидом. Это только мое личное мнение. Сауль переходит в тяжелый вес ради поединка с Макабу. Этот парень был в нашем зале. Некоторые ребята действительно очень комфортно себя чувствовали, работая с ним. Нравится ли мне этот бой? Точно нет. Мы хотим увидеть, как он дерется с Бенавидесом. Давайте сделаем этот бой.

Канело назвал вес, в котором будет драться в крузервейте.