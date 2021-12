Фанаты разочарованы и злы – спрашивают, где Усик. Фьюри не включил украинца в список желаемых боев

Тайсон Фьюри никогда не переживал по повожу мнения остальных / Фото - Boxing Scene

Сейчас супертяжелый вес активен как никогда. И можно только догадываться куда события, разворачивающиеся в нем, нас заведут.

У нас есть чемпион мира по трем версиям: WBA, WBO и IBF. Александру Усику (19-0, 13 КО) не хватает всего одного пояса – им владеет Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Украинец сорвал британцу громкий поединок против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). И сейчас AJ и Усик готовятся к реваншу. А к чему готовится «Цыганский король»?

В своем Twitter он решил поделиться планами на 2022 год. И они, мягко говоря, удивили.

В пятерке его самых желаемых поединков оказались:

Looking forward to some massive fights next year @WBCBoxing pic.twitter.com/sVML4bnsEo