Фанаты разочарованы и злы – спрашивают, где Усик. Фьюри не включил украинца в список желаемых боев

Британец не планирует встречу в ринге с обладателем трех поясов?

Мнение

Тайсон Фьюри никогда не переживал по повожу мнения остальных / Фото - Boxing Scene

Сейчас супертяжелый вес активен как никогда. И можно только догадываться куда события, разворачивающиеся в нем, нас заведут.

У нас есть чемпион мира по трем версиям: WBA, WBO и IBF. Александру Усику (19-0, 13 КО) не хватает всего одного пояса – им владеет Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Украинец сорвал британцу громкий поединок против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). И сейчас AJ и Усик готовятся к реваншу. А к чему готовится «Цыганский король»?

В своем Twitter он решил поделиться планами на 2022 год. И они, мягко говоря, удивили.

В пятерке его самых желаемых поединков оказались:

трилогия с Деонтеем Уайлдером;

встреча с Диллианом Уайтом;

первый бой с Энтони Джошуа;

второй бой с Энтони Джошуа;

трилогия с Дереком Чисорой.

Looking forward to some massive fights next year @WBCBoxing pic.twitter.com/sVML4bnsEo — TYSON FURY (@Tyson_Fury) December 14, 2021

Не нужно быть излишне внимательным, чтобы заметить, что в этом списке нет Усика, второго номера рейтинга P4P по версии журнала The Ring. Еще более странно от того, что на данный момент встреча Усик – Фьюри стала бы противостоянием за статус абсолюта.

И болельщики не могут понять такого подхода Тайсона. Где Усик? Ему в комментариях в различных вариациях уж очень часто задавали этот вопрос.

Никто не хочет видеть бои с Уайлдером или Чисорой. Уайт или Усик – есть только две опции.

Усик – это номер один. Он лучше танцует, у него лучше кондиции, он на уровне по боксерскому iQ. Фьюри нужен бой против Усика. У него остальные три пояса. И еще Джойс, у него достаточно навыков и выдержки, чтобы выбить Фьюри из ринга. Мне нравится Фьюри, я его фанат. Но мне не хватает Джойса и Усика в этом списке.

Хороший список, но я бы заменил третий бой с Чисорой на первый с Усиком.

Нет Усика?? Если честно, то Усик побьет Джошуа еще раз. Если после этого ты подерешься с AJ, то в реванше с Энтони уже точно не будет смысла. Жду боя с Уайтом. Не вижу смысла в трилогии с Чисорой. Предыдущий бой был мисматчем. Может лучше уже Джойс?

Усик. Уничтожь его и забери пояса. Джошуа должен драться с Уайлдером, а их победитель – с тобой. Уайлдер не заслуживает еще одного шанса, разве что он уничтожит Чисору и потом захочет против тебя завершить карьеру.

Я думал, что ты хочешь только Усика.

Почему в этом списке нет Усика, дружище? Ты вынесешь всех остальных. Бой с Усиком будет самым интересным. Он будет достойным соперником, братец.

Джошуа вновь проиграет Усику. И тогда у тебя будет два боя против Усика.

Заменить Джошуа на Усика выглядит логичным. Мило, что ты решил дать Чисоре заработать в его последнем поединке.

Очень маловероятно, что Джошуа победит Усика, так что стоит заменить Энтони на Александра.

Было бы хорошо, если бы ты сразу же подрался с Усиком. Все пояса могут оказаться у британского боксера. Надеюсь, что однажды это произойдет.

Где Усик?

Уверен, что Усику не место в этом списке? Кому вообще нужна трилогия с Чисорой?

Должно быть так: Уайт, Усик, а потом уже Джошуа. И когда побьешь их троих, то можешь спокойно завершать карьеру и уходить непобежденным.

Возьмись за Усика и зацементируй за собой место в топ-10 всех времен.

Здесь одного парня потеряли.

Нет Усика? Нет Джойса?

А что там по Усику?

Усик, а потом можешь уезжать в закат.

Дружище, где Усик?

Почему Усика нет в этом списке?

Объединяй пояса!

Усик побьет тебя.

Усик???

Как видите, публика действительно заинтересована в поединке Фьюри – Усик. Но, кажется, с этим списком действительно проблемы.

Можно предположить, что Фьюри настолько уверен в победе Джошуа в реванше, что уже планирует бой именно с ним. Вот только «трилогия с Уайлдером» – это уже в прошлом, она позади, три поединка с американцем уже состоялись. То есть, этот список старый?

Видимо, Тайсон планировал два поединка с Энтони, но не предвидел его поражение от Усика. И сейчас все зависит от того, кто победит в его реванше с украинцем. Тогда список желаний может измениться.

Однако странно, что Фьюри решил опубликовать эту, устаревшую пятерку. Не находите?