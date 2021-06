Форман: «Пиковый Льюис победил бы пикового Тайсона»

Джордж Форман / фото - Getty Images

Легендарный супертяжеловес Джордж Форман поделился прогнозом на гипотетический бой Майка Тайсона и Леннокса Льюиса в их пиковых формах.

В своем Twitter Форман написал, что, несмотря на чудовищную мощь «Железного Майка», в этом поединке он бы выбрал Льюиса из-за габаритов.

I’d quest Lewis. So much height and reach. https://t.co/yVS2YlQWqS