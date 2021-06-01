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Форман: «Пиковый Льюис победил бы пикового Тайсона»
Легендарный супертяж сравнил двух абсолютных чемпионов хэвивейта
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Джордж Форман / фото - Getty Images
Легендарный супертяжеловес Джордж Форман поделился прогнозом на гипотетический бой Майка Тайсона и Леннокса Льюиса в их пиковых формах.
В своем Twitter Форман написал, что, несмотря на чудовищную мощь «Железного Майка», в этом поединке он бы выбрал Льюиса из-за габаритов.
«Кто бы победил в бою между Ленноксом Льюисом образца 1999 года и Майком Тайсоном образца 1989 года?
Я бы выбрал Льюиса. Слишком большой рост и размах рук».
I’d quest Lewis. So much height and reach. https://t.co/yVS2YlQWqS— George Foreman (@GeorgeForeman) May 30, 2021
Напомним, Майку Тайсону бросил вызов боксер Дона Кинга.