Фьюри должен поменять фамилию на «Лошара». Джейк Пол опубликовал контракт на бой с братом Тайсона

Известный YouTube видеоблогер Джейк Пол продолжает провоцировать на бой сводного брата чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Томми Фьюри (7-0, 4 КО).

В своем Instagram Пол опубликовал часть контракта на бой с Фьюри. Как видно на фото, в случае победы Фьюри, Пол доплатит боксеру 500 тысяч долларов. Но гораздо интереснее, что случится если Фьюри проиграет. Согласно контракту, Томми на один год сменит свою фамилию на Фамблз (Лошара – прим). Интересно, решится ли Фьюри принять такие условия.

