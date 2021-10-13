Фьюри должен поменять фамилию на «Лошара». Джейк Пол опубликовал контракт на бой с братом Тайсона

Прошлый оппонент блогера набил себе тату: «Я люблю Джейка Пола»

Джейк Пол / фото - CBS Sports

Известный YouTube видеоблогер Джейк Пол продолжает провоцировать на бой сводного брата чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Томми Фьюри (7-0, 4 КО).

В своем Instagram Пол опубликовал часть контракта на бой с Фьюри. Как видно на фото, в случае победы Фьюри, Пол доплатит боксеру 500 тысяч долларов. Но гораздо интереснее, что случится если Фьюри проиграет. Согласно контракту, Томми на один год сменит свою фамилию на Фамблз (Лошара – прим). Интересно, решится ли Фьюри принять такие условия.

Jake Paul has had a contract drawn up for the Tommy Fury fight which includes his 'Tommy Fumbles' name change bet… pic.twitter.com/fSPoKbCccu — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 7, 2021

В своем прошлом поединке Джейк победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, и тогда, по условиям спора, Вудли пришлось набить себе татуировку «Я люблю Джейка Пола».

Напомним, Джейк Пол также не против подраться с Тайсоном Фьюри.