Фьюри и Уайт получили добро от WBC на продление переговорного срока

Маурисио Сулейман / фото - boxingscene.com

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Всемирный боксерский совет дал командам чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KО) и претендента Диллиана Уайта (28-2, 19 KО) добро на продление переговорного срока, чтобы, наконец, выработать сделку о поединке и ударить по рукам.

The @WBCBoxing has received requests from both sides @Tyson_Fury & @DillianWhyte to extend the free negotiation period which has been granted . If there is no agreement a purse offer ceremony will take place on Wednesday January 26 @trboxing @MatchroomBoxing @MTKGlobal