Фьюри назвал Джошуа и Усика бездельниками и рассказал о своих наполеоновских планах
Фьюри: «Мне нравятся бои ютуберов. Они привлекают миллионы новых зрителей к нашему спорту»
«Цыганский король» отметил популяризацию бокса
9 сентября 21:00
Тайсон Фьюри / Фото - fox5vegasЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) поделился мнением относительно боксерских поединков звездных блогеров.
Цитирует британца в своем Twitter инсайдер Майкл Бенсон.
«Мне нравятся бои ютуберов. Они привлекают миллионы новых зрителей к нашему спорту. Все, кому это не нравится, просто завидуют, что не они зарабатывают деньги».
Напомним, что в октябре Фьюри ожидает третий поединок с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.
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