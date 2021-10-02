Фьюри: «Мне потребовалась шесть недель, чтобы превратиться с ловкого контрпанчера в агрессивного нокаутера»

«Цыганский Король» рассказал, как прошла его подготовка к третьему поединку с «Бронзовым Бомбардировщиком»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, как прошла его подготовка к третьему поединку с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). По словам «Цыганского Короля», во время тренировочного лагеря, они с тренерским составом работали над тем, чтобы снова нокаутировать «Бронзового Бомбардировщика».

Фьюри цитирует портал boxing247.com:

«У меня был один из лучших тренировочных сборов, который я когда-либо проводил. Я не получил травму и могу бить очень сильно. Мне потребовалась шесть недель тренировок, чтобы превратиться с ловкого контрпанчера в агрессивного нокаутера. Так что я предсказываю еще один нокаут. Мы собираемся начать наносить удары с первого раунда, и я не собираю прекращать бить Уайлдера, пока он не упадет на пол. Вот как все будет происходить в этом бою».

Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от грядущего поединка с Деонтеем Уайлдером.