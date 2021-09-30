Фьюри: «Уайлдер уверенно побьет Джошуа, Усика и всех остальных супертяжеловесов»
Фьюри: «Я собираюсь разнести Уайлдера на куски и сделаю это»
«Цыганский король» – о третьем поединке с «Бронзовым Бомбардировщиком»
30 сентября 15:58
Тайсон Фьюри / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился ожиданиями от грядущего поединка с экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Фьюри fightnews.com.
«Я с нетерпением жду этого боя. Я очень мотивирован, сосредоточен и полон решимости. Я не могу дождаться 9 октября. Хотелось бы, чтобы это было уже в предстоящие выходные. Но придется подождать еще недельку, прежде чем я получу Уайлдера. Я собираюсь стрелять из всех орудий, атаковать с первого раунда, пока мой соперник не будет нокаутирован или не сдастся. Либо я, либо Уайлдер. Меня мало волнует, что говорил Уайлдер со времени нашего второго боя. Когда боец проигрывает, то должен придумывать оправдание».
«Именно по этой причине Деонтей сейчас убеждает себя во многом. Это его дело. Я только могу пожелать ему удачи. Посмотрим, сможет ли он продемонстрировать что-то новое в этот раз. Я надеюсь, что он покажет свои лучшие качества, потому что когда мы встречались последний раз, то Деонтей немного разочаровал. Так что будем надеяться, что он сможет бросить вызов самому себе. Наступает то время, когда я снова захвачу Лас-Вегас и он станет домом «циганского короля». Просто помните, что я собираюсь разнести Деонтея Уайлдера на куски и сделаю это».
Поединок Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Изначально поединок был запланирован на 24 июля, однако его перенесли из-за COVID-19 у «Цыганского короля».
Ранее Уайлдер назвал Фьюри мошенником.