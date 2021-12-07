Фьюри: «Мне все равно, с кем драться, Джошуа, Уайт или Усик»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что не намерен избегать каких-либо соперников.

Цитирует Фьюри портал Тhe Telegraph:

Но мне все равно, с кем драться. Джошуа, Уайт, Усик, кто угодно, я буду готов подраться со всеми. Это может быть даже Барни Раббл, мне без разницы. Но я не собираюсь плясать под чью-то дудку.

Я буду делать то, что имеет для меня наибольший смысл, в том числе и с финансовой точки зрения. У Усика есть титулы, у Джошуа есть имя. Я танцую под свою собственную мелодию, как я всегда и делал».