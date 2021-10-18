Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Фьюри назвал самого опасного супертяжа. Вы удивитесь, но это и не Джошуа, и не Усик
Слова «Цыганского короля» передает Уоррен
17:03
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал Sky Sports, кого «Цыганский король» называет лучшим супертяжем:
Я общался с Фьюри насчет Джойса. Тайсон сказал, что он лучший в хэвивейте после него. Это мнение «Цыганского короля». Может ли Джойс пройти весь путь? Конечно. У него хороший рекорд, большое сердце. Джо силен и идет только вперед, он «Джаггернаут».
Кто бы не выходил с ним в ринг, понимает, что справиться с ним будет большой проблемой. Он непростой боец. Он может драться и мощно бить.
Джо Джойс (13-0, 12 KO) является обязательным претендентом по линии WBO, однако сначала обладателю титулов WBO/IBF/WBA Александру реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).