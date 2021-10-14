Красюк нашел более сложного соперника для Фьюри, чем Уайлдер. Это не Усик, и не Джошуа
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Промоутер украинского чемпиона о переговорах по второму бою
09:42
Александр Красюк / фото - XSPORT
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал о гонорарах бойцов во втором бое своего подопечного против Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
«Процесса переговоров по вопросу гонораров в реванше не будет. Мы обо всем договорились еще тогда. Будет 50 на 50».
Ранее Вячеслав Сенченко оценил перспективы Усика в потенциальном бое с Фьюрим.