Фьюри назвал сроки следующего боя и пообещал нокаутировать ублюдка, который выйдет с ним в ринг

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV поделился своими ближайшими планами:



Мне по**р с кем драться. Это всего лишь тренировки для меня. Я уничтожу любого, кто выйдет в ринг со мной, чем я и занимался на протяжении всей моей жизни. Неважно, это Диллиан Уайт, Диллиан Blue или Диллиан Gray (издевка над фамилией супертяжа).

Я не заинтересован в простое. Следующий бой проведу в конце февраля или начале марта. Буду защищать свой пояс WBC. В чем смысл мне не драться с Уайтом? Я не против проходных боев. Большой рюкзак с ножками – идеальный кандидат.

Я в любом случае подерусь в начале марта, не позже. Если промоутеры не смогут мне это организовать, я займусь делом сам. Gipsy King Promotions, погнали. Кто это будет мне не так и важно. Ведь исход будет один – ублюдок окажется на канвасе.