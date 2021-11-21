Фьюри назвал сроки следующего боя и пообещал нокаутировать ублюдка, который выйдет с ним в ринг
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV поделился своими ближайшими планами:
Я не знаю, что происходит. Я думал, что буду драться с Уайтом. Я знаю, насколько долго длится Арбитражный суд, так что дела у Диллиана дер**овые. Надеюсь, что все решится быстро, и мне не придется драться с каким-то желающим.
Мне по**р с кем драться. Это всего лишь тренировки для меня. Я уничтожу любого, кто выйдет в ринг со мной, чем я и занимался на протяжении всей моей жизни. Неважно, это Диллиан Уайт, Диллиан Blue или Диллиан Gray (издевка над фамилией супертяжа).
Я не заинтересован в простое. Следующий бой проведу в конце февраля или начале марта. Буду защищать свой пояс WBC. В чем смысл мне не драться с Уайтом? Я не против проходных боев. Большой рюкзак с ножками – идеальный кандидат.
Я в любом случае подерусь в начале марта, не позже. Если промоутеры не смогут мне это организовать, я займусь делом сам. Gipsy King Promotions, погнали. Кто это будет мне не так и важно. Ведь исход будет один – ублюдок окажется на канвасе.
Также Фьюри угрожает Александру Усику (19-0, 13 KO) – пообещал размазать украинца по рингу.