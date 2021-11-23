Кроуфорд потеснил Усика на 5-е место в рейтинге P4P от BoxRec
Фьюри: «Я размажу Усика»
«Цыганский король» уверен, что разница в весе позволит ему выйти из ринга победителем
21 ноября 12:52
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV высказался о возможном поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Я возьму маленького крузера (речь идет об Усике – XSPORT) и покажу ему, что нужно делать в ринге. Я его размажу. Я проедусь по нему как бульдозер, как я поступил с Уайлдером. Потом перееду его задом и проедусь вновь. Вот что я сделаю с этим малышом.
Тайсон уже вернулся в зал, и, как оказалось, обезумел – просит отца сломать ему ребра.
Комментарии 7
Так что сказки все это!!!