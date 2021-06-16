Фьюри: «После поражения, которое я нанес Уайлдеру, я долго беспокоился о нем»
Фьюри назвал вес, в котором планирует подойти к третьему бою против Уайлдера
Британец намерен завершить встречу нокаутом
17:46
Тайсон Фьюри / фото - iSport
Владелец пояса чемпиона мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на пресс-конференции перед боем назвал вес, в котором хочет выйти в ринг против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Британец планирует завершить третий поединок нокаутом. Слова «Цыганского Короля» приводит Boxing Scene.
«Я работаю над весом и пытаюсь набрать 136 кг к этому бою, потому что хочу завершить все большим нокаутом.
Я вам гарантирую, что это не продлится дольше, чем в прошлый раз, потому что раньше у меня было всего 5-6 недель на то, чтобы отработать все, что я с ним сделаю».
Уайлдер вел себя странно во время пресс-конференции, молчав большую часть времени.
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