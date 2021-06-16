Фьюри назвал вес, в котором планирует подойти к третьему бою против Уайлдера

Британец намерен завершить встречу нокаутом

Тайсон Фьюри / фото - iSport

Владелец пояса чемпиона мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на пресс-конференции перед боем назвал вес, в котором хочет выйти в ринг против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Британец планирует завершить третий поединок нокаутом. Слова «Цыганского Короля» приводит Boxing Scene.

«Я работаю над весом и пытаюсь набрать 136 кг к этому бою, потому что хочу завершить все большим нокаутом. Я вам гарантирую, что это не продлится дольше, чем в прошлый раз, потому что раньше у меня было всего 5-6 недель на то, чтобы отработать все, что я с ним сделаю».

Уайлдер вел себя странно во время пресс-конференции, молчав большую часть времени.