Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде

Фото: АР

В Лондоне (Великобритания) на Wembley Stadium завершился вечер бокса от промоутерских компаний Queensberry Promotions и Top Rank, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).

Соперники удивили со стартового гонга. Уайт принялся боксировать в стойке левши, а Фьюри дрался правшой. В стартовом раунде британцы прощупывали друг друга джебами.

В четвертом раунде соперники столкнулись головами. Рассечение у Уайта. Фьюри откровенно удерживает руки претендента. Диллиан не может донести свой кулак до цели, но бьет «Цыганского Короля» по затылку. Рефери с трудом держит ситуацию под контролем.

На последних секундах шестого раунда Фьюри встретил бездумно прущего вперед Уайта апперкотом. Претендент тяжело завалился на канвас. Он попытался подняться на ноги, но едва не упал. Рефери был вынужден остановить схватку.

TYSON FURY JUST DID THE DANG THING #FuryWhyte pic.twitter.com/TzcQhlvO5r