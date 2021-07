Фьюри – об Уайлдере: «Не воин, да и вообще не мужчина»

Фото: talksport.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) отреагировал на публикацию Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), который заявил, что «Цыганский Король» на самом деле не болел коронавирусом, а придумал эту историю, чтобы отложить их третий поединок.

Фьюри в фирменной манере проехался по Уайлдеру, а также задел тренера американца Малика Скотта.

This man is a real piece of work. A real bully excuse maker. Not a warrior or a man at all. Beat the mug 2 times.



I’ve battered him and his trainer. But still talking shit. Real pussies @BronzeBomber pic.twitter.com/7cxWaRm4AQ