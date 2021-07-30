Не COVID-19. Тренер Уайлдера считает, что поединок перенесли из-за избиений Фьюри на спаррингах

Нокдаун Фьюри в поединке с Уайлдером / Фото: Bleacher report

Тренер американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Малик Скотт заявил, что перенос трилогии его подопечного с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) на связан с коронавирусом.



У него в лагере Джаред Андерсон, Эфе Аджагба и Кристиан Тун. Когда я смотрю на всех этих парней, то даже не сомневаюсь, что кто-то из них хорошенько по нему попал. Буду надеяться, что для этого он и позвал всех их к себе, чтобы попытаться перебоксировать и не пропустить в ответ, ведь именно этим ты и должен заниматься, когда стараешься подготовиться к кому-то, вроде Деонтея Уайлдера. Так что для меня это новость не стала большим шоком.

Я во всем этом дерьме с 12 лет. Майка Тайсона нокаутировали в спаррингах, даже Ленноксу Льюису доставалось от спарринг-партнеров. Понимаете, что я пытаюсь сказать? В этом деле не может быть иначе. Фьюри привез к себе в лагерь кучу небитых парней. Вероятно, они выжали из него максимум. Я слышал, что тот же Джаред Андерсон разнес его в стойке, тогда как другой парень отправил в нокдаун.