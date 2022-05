Фьюри подерется с бывшим соперником Усика

Фото: Matchroom

Супертяжеловес Хьюи Фьюри (26-3, 15 KO) подерется с Майклом Хантером (20-1-2, 14 KO).



Об этом сообщил промоутер британца Бен Шаллом. Шаллом сообщил, что боксеры договорились и, вероятно, бой пройдет в начале июля.

Hughie Fury vs Michael Hunter has been agreed and is likely for early July, BOXXER's Ben Shalom has revealed. [@Boxing_Social]