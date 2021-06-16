Фьюри: «После поражения, которое я нанес Уайлдеру, я долго беспокоился о нем»

Тайсон Фьюри / фото - Boxing Scene

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался об отказе принимать активное участие в пресс-конференции своего будущего соперника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). «Цыганский Король» уверен, что у американца есть проблемы с психологией. Слова британца приводит Boxing Scene.

Естественно, что он проделывает маленькие трюки с наушниками и не хочет отвечать на вопросы. Это его выбор, но я здесь, чтобы продвигать бой и общаться со СМИ так же, как я это делаю всегда.

Если Уайлдер не хочет участвовать в этой пресс-конференции, позвольте мне сделать работу за него. Я буду играть две роли, если вы захотите. Я очень хорош в этих ролевых играх. Поэтому я одновременно буду Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, и мы сыграем в небольшую игру».