Уайлдер собирается отрубить голову Фьюри

Деонтей Уайлдер / Фото: boxingnews24.com

Экс-чемпион мира американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) заявил, что извлек ошибки из второго поединка против чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 19 КО). Слова американца приводит портал boxingnews24.com.



Я хорошо провел время со своей семьей, но не переставал тренироваться. Все это время я развивался и прогрессировал. Чтобы Тайсон не предпринял во время нашего поединка, я на все найду ответ. Я много работаю и готов к бою».