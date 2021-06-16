Top Rank анонсировала поединок Фьюри – Уайлдер
Уайлдер собирается отрубить голову Фьюри
Деонтей утверждает, что больше не допустит прежних ошибок
09:06
Деонтей Уайлдер / Фото: boxingnews24.com
Экс-чемпион мира американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) заявил, что извлек ошибки из второго поединка против чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 19 КО). Слова американца приводит портал boxingnews24.com.
«За все это время сказали очень много, но сейчас пришло время отрубить голову Фьюри. Приходите 24 июля на арену и вы увидите кровопролитие. Покупайте билеты, и мы скоро увидимся. В этом бою многое изменится. Я собираюсь продемонстрировать все то, над чем работал. Пока Фьюри пытался договориться о втором поединке, я равнодушно к этому отнесся, поскольку знал, что правда за мной и ему некуда бежать.
Я хорошо провел время со своей семьей, но не переставал тренироваться. Все это время я развивался и прогрессировал. Чтобы Тайсон не предпринял во время нашего поединка, я на все найду ответ. Я много работаю и готов к бою».
Напомним, что поединок Фьюри и Уайлдера состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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