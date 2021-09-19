Фьюри прилетел в США, где продлится его подготовка к Уайлдеру

Тайсону в октябре проведет третий бой с «Бронзовым Бомбардировщиком»

Тайсон Фьюри / Фото: Твиттер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) прилетел в Лас-Вегас (США), где продолжит подготовку к третьему поединку экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Об этом сообщила в Twitter промоутерская компания Top Rank.



Напомним, третий поединок Фьюри и Уайлдера состоится 9 октября в Лас-Вегасе.