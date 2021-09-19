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Фьюри прилетел в США, где продлится его подготовка к Уайлдеру

Тайсону в октябре проведет третий бой с «Бронзовым Бомбардировщиком»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 20:28
Фьюри прилетел в США, где продлится его подготовка к Уайлдеру
Тайсон Фьюри / Фото: Твиттер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) прилетел в Лас-Вегас (США), где продолжит подготовку к третьему поединку экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO). 

Об этом сообщила в Twitter промоутерская компания Top Rank.

 

Напомним, третий поединок Фьюри и Уайлдера состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

Карен Агабекян
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Теги

Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Комментарии 1

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19 сентября 2021г. 23:42
Кто этот дедушка?
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