Бывший промоутер братьев Кличко заявил, что Фьюри и Уайлдер многому научились в лагере Владимира
Фьюри прилетел в США, где продлится его подготовка к Уайлдеру
Тайсону в октябре проведет третий бой с «Бронзовым Бомбардировщиком»
19 сентября 20:28
Тайсон Фьюри / Фото: Твиттер
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) прилетел в Лас-Вегас (США), где продолжит подготовку к третьему поединку экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
Об этом сообщила в Twitter промоутерская компания Top Rank.
Напомним, третий поединок Фьюри и Уайлдера состоится 9 октября в Лас-Вегасе.