Фьюри раскритиковал Хирна: «Эдди - хороший южный др**чила»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью YouTube-каналу The Overlap подверг критике главу промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна.

Эдди всегда только то и делал, что нес чушь обо мне, поскольку он знает, что это принесет его интервью просмотры. В конце концов, чего он добился в своей жизни? Хирн никогда не был боксером. Эдди слоняется вокруг, будто чемпион мира в супертяжелом весе, но он таким не является. Он просто бизнесмен. Таких людей много, но есть только один настоящий чемпион мира в супертяжелом весе - я».