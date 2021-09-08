Уайлдер – о третьем бое с Фьюри: «Только не моргайте, ребятки»
Фьюри раскритиковал Хирна: «Эдди - хороший южный др**чила»
«Цыганский Король» сделал выпад в сторону промоутера
10:50
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью YouTube-каналу The Overlap подверг критике главу промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна.
«У Хирна была возможность подписать меня. По-моему, в одном из своих интервью он сказал, что больше всего в своей жизни сожалеет о том, что не подписал «Цыганского Короля». Эдди Хирн - хороший южный др**чила. Не знаю, можно ли говорить такие слова на вашем шоу. Мне нравится терроризировать Эдди, потому что он любит говорить глупости про людей, с которыми никогда не работал.
Эдди всегда только то и делал, что нес чушь обо мне, поскольку он знает, что это принесет его интервью просмотры. В конце концов, чего он добился в своей жизни? Хирн никогда не был боксером. Эдди слоняется вокруг, будто чемпион мира в супертяжелом весе, но он таким не является. Он просто бизнесмен. Таких людей много, но есть только один настоящий чемпион мира в супертяжелом весе - я».
Эдди Хирн считает, что в WBC должны лишить Тайсона Фьюри чемпионского титула.