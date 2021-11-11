Фьюри рассказал, что нужно Джошуа для победы над Усиком

Усик и Джошуа / Фото: Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), во время интервью Youtube каналу BT Sport Boxing дал совет Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Он уже доказывал, что у него есть устойчивость, чтобы возвращать себе титулы. Нельзя все списывать на тренера. Да, иногда план может сработать, но иногда может быть и обратное. Проблема Джошуа в том, что если что-то идет не так, ему тяжело с этим справиться. И ему нужно спросить у себя, в чем причина.