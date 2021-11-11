Захареев: «Тренер с малого возраста мотивировал. Смотрели бои Роя Джонса, Тайсона, Усика, Ломаченко».
Фьюри рассказал, что нужно Джошуа для победы над Усиком
Отец «Цыганского короля» считает, что соотечественнику нужно добавить агрессии
20:04
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images
Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), во время интервью Youtube каналу BT Sport Boxing дал совет Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Я верю, что Джошуа может вернуться в реванше и победить. Ведь он большой парнишка с неплохим арсеналом. Ему лишь нужно разбудить своего внутреннего зверя. Этот огонь внутри.
Он уже доказывал, что у него есть устойчивость, чтобы возвращать себе титулы. Нельзя все списывать на тренера. Да, иногда план может сработать, но иногда может быть и обратное. Проблема Джошуа в том, что если что-то идет не так, ему тяжело с этим справиться. И ему нужно спросить у себя, в чем причина.
Напомним, что для организации второго поединка супертяжей рассматривается три опции.
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