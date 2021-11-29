Фьюри – Усик. У Джошуа готовы рассмотреть предложение по отступным
Фьюри рассказал, что отличает его и Джошуа
«Цыганский король» не верит, что новые технологии могут дать преимущество в боксе
17:51
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram порассуждал о компьютерных технологиях в боксе:
Компьютерные науки и технологии не работают в боксе. Я так считаю. Возьмите меня как пример. Я толстый, лысый, люди говорят, что даже не в форме. Я не занимаюсь этой дребеденью с компьютера, цифрами на экране. Но при это я всегда побеждаю. Очевидно, что это означает «идите ка все на х**».
Многие боксеры этим пользуются. Взгляните на Джошуа. Следует всем правилам, что ему говорят цифры на экране. И потом посмотрите на Руиса. За две недели до боя он ничего не делал. А потом вышел в ринг и нокаутировал его. Я думаю, что он даже к реваншу и не тренировался, и продержался все 12 раундов. Есть много мнений, но эти научные вещи не работают в боксе. Я так думаю, по крайней мере.
Напомним, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) готов рассмотреть предложения, чтобы уйти от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO).