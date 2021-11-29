Фьюри рассказал, что отличает его и Джошуа

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram порассуждал о компьютерных технологиях в боксе:



Многие боксеры этим пользуются. Взгляните на Джошуа. Следует всем правилам, что ему говорят цифры на экране. И потом посмотрите на Руиса. За две недели до боя он ничего не делал. А потом вышел в ринг и нокаутировал его. Я думаю, что он даже к реваншу и не тренировался, и продержался все 12 раундов. Есть много мнений, но эти научные вещи не работают в боксе. Я так думаю, по крайней мере.