Хирн проведет переговоры о проведении боев Усик – Джошуа 2 и Фьюри – Уайт на Ближнем Востоке
Фьюри составил список желаемых оппонентов на 2022 год. В нем нет Усика
«Цыганский король» не забыл упомянуть Джошуа
15 декабря 09:21
Тайсон Фьюри / Фото - nytimes.comЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в Twitter опубликовал имена топовых боксеров хэвивейта, с которыми хотел бы встретиться в ринге в 2022 году.
«С нетерпением жду огромных боев в следующем году».
Looking forward to some massive fights next year @WBCBoxing pic.twitter.com/sVML4bnsEo— TYSON FURY (@Tyson_Fury) December 14, 2021
К этому посту Фьюри прикрепил фото, на котором изображены Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора.
В этом списке места не нашлось обладателю титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 KO).
Ранее Фьюри требовал, чтобы Энтони Джошуа отказался от реванша с Усиком и дал украинцу с ним подраться.
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