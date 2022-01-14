Фьюри: «У Джошуа кишка тонка во второй раз выйти против Усика»

Новая порция громкий заявлений от «Цыганского короля»

Фото: Sporting News

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) обратился к соотечественнику Дереку Чисоре (32-12, 23 КО):

«Это послание к Чисоре. Только что увидел, как вчера ты сказал, что «Эй-Джей» меня снесет. Да никогда за миллион лет. Мой друг, если сильнейший панчер в истории не сумел это сделать, и Владимир Кличко тоже, то старый качок и подавно не сможет».

На этом Фьюри не остановился и также отреагировал на слова Чисоры о том, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в реванше выиграет у Александра Усика (19-0, 13 КО). Здесь приводим слова «Цыганского короля» тезисно:

1. У Джошуа кишка тонка второй раз выйти против Усика;

2. Усик как следует развалит его в следующий раз. Побьет его по очкам и нокаутирует.

Дальше Фьюри заявил, что только он способен победить Усика: «только такой как я – «Цыганский король» Тайсон Фьюри, единственный в своем роде на этих берегах».

Напомним, недавно Фьюри наехал и на Владимира Кличко, но что, если это просто раскрутка из возможного реванша?