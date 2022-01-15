Фьюри: «У Джошуа не осталось топлива, чтобы драться с Усиком»

«Цыганский Король» считает, что только он может разобраться с украинцем

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не сможет противостоять Александру Усику (19-0, 13 КО).

Фьюри цитирует ресурс boxingnews24.com:

«У Джошуа не осталось топлива, чтобы драться с Усиком. В следующий раз Усик сокрушит его должным образом. Он может побить его по очкам или нокаутировать. На этих берегах есть только один человек, который может победить Усика и его зовут «Цыганский Король», он же Тайсон Фьюри».

Тайсон Фьюри считает, что если его не смогли одолеть Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) и Владимир Кличко, то Энтони Джошуа не сможет и подавно.