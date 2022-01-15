Фьюри: «Если Уайлдер и Кличко не смогли побить меня, то и старый бодибилдер Джошуа не сможет»

«Цыганский Король» считает, что у AJ нет никаких шансов в поединке с ним

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) считает, что если его не смогли одолеть такие бойцы как Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) и Владимир Кличко, то Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не сможет и подавно. «Цыганского Короля» цитирует ресурс boxingnews24.com: «Это сообщение для Дерека Чисоры. Я только что увидел, как ты сказал, что Джошуа победит меня. Этого никогда не произойдет за миллион лет. Если величайший панчер в истории Деонтей Уайлдер не смог поразить меня, и если Владимир Кличко не смог побить меня, то и старый бодибилдер не сможет побить меня, друг мой». Тайсон Фьюри недоумевает из-за того, что его победу над Владимиром Кличко пытаются принизить.

Рене Тер Велде