Фьюри: «Уайлдер – мой самый опасный соперник со времен Владимира Кличко»

Чемпион WBC – о предстоящей трилогии

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящей трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 1 КО), а также назвал американца одним из самых опасных соперников в своей карьере. Цитирует Фьюри портал The Sun.

«Я играю с ядерной бомбой. Он очень опасный. Уайлдер – мой самый опасный соперник со времен Владимира Кличко. Как только я убрал со своего пути этого парня, я знал, что Уайлдер будет моим самым опасным оппонентом. Вот с чем мы имеем дело – с последней угрозой для меня. Если бы вы могли создать любого бойца, который смог бы соперничать со мной как боксер, то это был бы Деонтей Уайлдер. Он проиграл только дважды в 44 боях. Уайлдер очень опасен, и я готов принять этот вызов. Собственно говоря, очень даже готов. Пусть я победил его в реванше, но первый наш бой закончился ничьей. Посмотрим, что произойдет в трилогии. Я с нетерпением жду этого вызова».

Напомним, Уайлдер уверен в своей победе в трилогии.