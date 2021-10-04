Уайлдер: «В бою с Фьюри мне нужно сделать лишь половину того, что я делал в тренировочном лагере»
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в интервью порталу BadLeftHook заявил, что сможет победить обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в их третьем поединке.
«В бою мне нужно сделать лишь половину того, что я делал в тренировочном лагере. Фьюри – не хороший боец, мне необходимо выложиться только наполовину. Он не тот, кем его считают люди. Фьюри – гребаный лжец.
Я чувствую себя отлично. Со мной замечательная команда, мы все единомышленники. А когда вы все в команде понимаете друг друга, то инструкции становятся даже более четкими. Как ты можешь допустить ошибку, когда так много парней на одной волне с тобой и стремятся к совершенству?
Ты никогда не будешь идеальным, но это не значит, что тебе не нужно тренироваться. Мы тренируемся, чтобы все сделать идеально. Так что когда я выйду в ринг, не будет никаких вопросов. Я не вернусь к старым привычкам и покажу именно то, над чем мы работали в этом лагере. Мою руку поднимут высоко в небо, но не потому что я буду надирать ему задницу 12 раундов, а потому что я отправлю его в нокаут».
Напомним, Фьюри рассказал о своем самочувствии после тренировочного лагеря.
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