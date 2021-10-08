Фьюри: «Я заставлю Уайлдера сдаться, будто боец ММА»
Фьюри – Уайлдеру: «Я нокаутирую тебя, слабого духом бомжа»
«Цыганский король» вновь в оскорбительной манерен высказался в адрес своего визави
8 октября 10:58
Тайсон Фьюри / Фото - boxinginsider.comЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в очередной раз жестко проехался по Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Фьюри BoxingScene.
«Ты слабак и тебя нокаутируют. Твое наследие будет разбито на куски, разорвано в клочья. Я нокаутирую тебя, слабого духом бомжа, и люди запомнят тебя только благодаря этому. Ты неудачник, твой тренер неудачник. Два лузера. Я уничтожил тебя в реванше, а в третьем поединке сделаю еще больше».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября в Лас-Вегасе на знаменитой арене «T-Mobile».
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало боя – 06:30.