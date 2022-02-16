We are the champions. Фьюри под трэк Queen показал свою коллекцию титулов
Фьюри: «Уайт заработал только 250 тысяч за реванш с Поветкиным»
Тайсон уверен, что за 8 миллионов Диллиан согласиться на бой с ним
10:12
Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) высказался в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies о финансовых аппетитах Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).
«100%. Я буду драться с Уайтом. Мы выиграли промоутерские торги. Диллиан Уайт – обязательный претендент и у меня нет причин думать, что он не согласится на бой. Я верю, что он примет этот вызов. Давайте прямо скажем, что он будет тупым, если этого не сделает.
Это будет самый большой гонорар в его карьере. Не забывайте, что он заработал только 250 тысяч за реванш с Поветкиным. За наш поединок Уайт получит 8 млн, а если выиграет, то 10 или 12 млн. Он станет миллионером, если подерется с «Цыганским королем».
Напомним, ранее Боб Арум рассказал о причинах задержки со стороны Уайта.
Комментарии 0