Фьюри: «Уайт заработал только 250 тысяч за реванш с Поветкиным»

Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) высказался в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies о финансовых аппетитах Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).



Это будет самый большой гонорар в его карьере. Не забывайте, что он заработал только 250 тысяч за реванш с Поветкиным. За наш поединок Уайт получит 8 млн, а если выиграет, то 10 или 12 млн. Он станет миллионером, если подерется с «Цыганским королем».