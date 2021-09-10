Фьюри уверен, что Усик может удосрочить Джошуа: «Руис тоже не был крупнейшим парнем в мире, однако нокаутировал Энтони»

«Цыганский Король» привел в пример нашумевший поединок Энди с AJ

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион WBC в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) убежден, что американский нокаутер Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) является более опасным соперником, чем обладатель титулов WBA/WBO/IBF, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), который вместе со своим промоутером Эдди Хирном обвиняет «Цыганского Короля» в срыве их мегафайта.

По мнению Фьюри, Джошуа и вовсе рискует досрочно проиграть украинцу Александру Усику (18-0, 13 KO), с которым сразится 25 сентября.

Фьюри цитирует портал talksport.com:

«Слова Хирна и Джошуа - это просто мнение овец, не так ли? Меня не очень интересует то, что они говорят. В лице Деонтея Уайлдера меня ждет куда более опасный противник, чем Джошуа, который никогда не станет таким же. Если Джошуа умножить на 10, он никогда не будет таким опасным, как Деонтей, так что все эти разговоры - чепуха. Мне предстоит провести гораздо более опасный бой, а ему нужно сосредоточиться на своем поединке с Усиком. Это тоже опасное противостояние. Джошуа знает, что его могут побить, что он способен угодить в нокаут от рук более мелкого парня. Люди говорят, что у Усика нет никаких шансов, потому что он мелкий, но Энди Руис тоже не был крупнейшим парнем в мире, однако нокаутировал Джошуа. Им нужно сфокусироваться на собственной карьере и на минуту забыть обо мне».

Тайсон Фьюри подверг критике Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Александра Усика.