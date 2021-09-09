Фьюри назвал Джошуа и Усика бездельниками и рассказал о своих наполеоновских планах

«Цыганский король» запланировал 5 поединков

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) унизил своих соперников по «королевскому» дивизиону. Под обстрел «Цыганского короля» попали Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) и Александр Усик (18-0, 13 KO).



Я собираюсь нокаутировать Деонтея Уайлдера, и это будет даже быстрее, по сравнению с нашим последним боем. Если он не смог победить меня после того, как я отсутствовал три года, то он никогда не победит меня. Никто из лидеров супертяжелого веса не сможет одолеть меня, потому что являются бездельниками. Уайлдер, Джошуа и Усик – бездельники. По сравнению со мной они никуда не годятся. У меня уже запланированы следующие пять поединков. Я собираюсь уничтожить Уайлдера, а потом намерен драться в декабре. Я не думаю, что Джошуа станет моим оппонентом в декабре. Поэтому впервые за много лет я буду драться в Великобритании на одном из стадионов, против Диллиана Уайта. А после этого в марте я встречусь с Джошуа, возможно, в Саудовской Аравии. Матч-реванш мы сможем провести летом на Wembley. Пятый мой бой будет против Дерека Чисоры.

Напомним, что в октябре Фьюри ожидает третий поединок с Уайлдером.