Фьюри: «В 2017 году Джошуа сказал мне: «Посмотрим, кто проиграет первым, жирдяй»

Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) посмеялся над своим соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Несколько лет назад, когда «Цыганский Король» возвращался в большой бокс после долгого простоя из-за депрессии, AJ выразил сомнение в том, что он сможет вновь обрести прошлые кондиции и остаться непобежденным.

Как считает Фьюри, время расставило все на свои места. Джошуа успел потерпеть два поражение, в то время как рекорд Тайсона запятнала всего лишь одна ничья.

Tyson Fury: "Anthony Joshua sent me a message [in 2017], 'Get fit you fat f***.' He also said to me, 'Let's see who loses first fat boy.' He sent me a message saying that. And I think he's already lost twice. And I've still got that big fat zero baby." [@IFLTV]