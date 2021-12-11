Фьюри: «В 2017 году Джошуа сказал мне: «Посмотрим, кто проиграет первым, жирдяй»

«Цыганский Король» посмеялся над AJ

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) посмеялся над своим соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Несколько лет назад, когда «Цыганский Король» возвращался в большой бокс после долгого простоя из-за депрессии, AJ выразил сомнение в том, что он сможет вновь обрести прошлые кондиции и остаться непобежденным.

Как считает Фьюри, время расставило все на свои места. Джошуа успел потерпеть два поражение, в то время как рекорд Тайсона запятнала всего лишь одна ничья.

«В 2017 году Энтони Джошуа прислал мне сообщение: «Приводи себя в форму, жирное ты у*бище». Еще он сказал мне: «Посмотрим, кто проиграет первым, жирдяй». Он послал мне сообщение, где сказал все это. Как я понимаю, он уже проиграл дважды, а у меня до сих пор большой и жирный ноль в послужном списке, детка!»

Tyson Fury: "Anthony Joshua sent me a message [in 2017], 'Get fit you fat f***.' He also said to me, 'Let's see who loses first fat boy.' He sent me a message saying that. And I think he's already lost twice. And I've still got that big fat zero baby." [@IFLTV] — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 7, 2021

В WBC санкционирован поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта (28-2-0, 19 KO).