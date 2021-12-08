В WBC санкционирован поединок Фьюри и Уайта
После непозволительно затяжной паузы Всемирный боксерский совет (WBC) все же назначил обязательного претендента для своего чемпиона в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Коим, как и ожидалось, стал другой британский боксер – Диллиан Уайт (28-2-0, 19 KO).
В WBC был издан указ о начале переговоров между командами, которые должны завершиться в течение 30 дней. В противном случае состоятся промоутерские торги.
Хотя, учитывая уже устоявшуюся практику, вполне можно ожидать и того, что стороны еще не раз перенесут дедлайн, чему чиновники, прекрасно знающие о немаленьких дивидендах с этого поединка, будут всячески потворствовать.
Примечательно и то, что в WBC не упомянули о разделении призового фонда в случае торгов, которое обычно составляет 70/30 в пользу чемпиона.
Тайсон Фьюри не намерен избегать каких-либо соперников.