Фьюри: «Я сейчас вообще не тренируюсь. Концентрируюсь на поглощении 10 пинт пива в день»
Фьюри: «Я ищу лучшего бойца уже 13 лет, но так и не нашел его»
Британец дрался с Уайлдером и Кличко
15 марта 13:58
Тайсон Фьюри / фото - DAZN
Чемпион WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO), в преддверии возможного боя с лидером хэвивейта Энтони Джошуа (24-1, 23 KO), вновь эксцентрично высказался о себе. Слова Фьюри приводит YouTube каналу iFL TV.
«Все дело в том, что я ищу вызов для себя. И я делаю это уже на протяжении тринадцати лет, что выступаю в профессионалах, но так и не нашел парня, способного превзойти меня.
Да, я так и не нашел его. И даже если я отойду от дел, то все равно останусь непобежденным. Я как киборг из фильмов – меня не остановить».