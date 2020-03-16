Фьюри: «Я ищу лучшего бойца уже 13 лет, но так и не нашел его»

Тайсон Фьюри / фото - DAZN

Чемпион WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO), в преддверии возможного боя с лидером хэвивейта Энтони Джошуа (24-1, 23 KO), вновь эксцентрично высказался о себе. Слова Фьюри приводит YouTube каналу iFL TV.

Да, я так и не нашел его. И даже если я отойду от дел, то все равно останусь непобежденным. Я как киборг из фильмов – меня не остановить».