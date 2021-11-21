Фьюри: «Я ждал, что меня обяжут драться с Уайтом»
Действующий чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу iFL TV высказался о своем следующем бое, а также о проблемах Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) с подтверждением статуса обязательного претендента.
«Я думал, что меня обяжут драться с Диллианом Уайтом. Естественно, я не знаю, как у него лично обстоят дела с WBC. Он подал иск, и это действительно дерьмово, ведь я знаю, как много времени занимает арбитраж. В моем случае понадобилось 18 месяцев, чтобы разобраться с Деонтеем Уайлдером.
Я надеюсь, что это не затянет его надолго и что мне не придется драться с кем-то другим в качестве добровольной защиты. Но что есть, то есть. Чему бить, того не миновать. Мне плевать, ведь все они просто разминка для меня. Я уничтожу каждого человека, который встанет напротив меня, как я делаю на протяжении всей своей жизни. Плевать, будь то Диллиан Уайт, Диллиан Блю или Диллиан Грей.
Мне неинтересно ждать других. Я сделаю то, что должен сделать. Я подерусь в феврале, не позже чем в начале марта. Я буду защищать свой титул WBC, вот и все. Я в любом случае устраиваю легкие бои. Если честно, мне нужен тяжелый мешок на ногах, и Уайт – идеальный кандидат. Но я уверен, что его ждут судебные тяжбы, с которыми нужно разобраться в первую очередь».
Напомним, Фьюри обещал размазать Усика по рингу.