Фьюри: «Я ждал, что меня обяжут драться с Уайтом»

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу iFL TV высказался о своем следующем бое, а также о проблемах Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) с подтверждением статуса обязательного претендента.

Я надеюсь, что это не затянет его надолго и что мне не придется драться с кем-то другим в качестве добровольной защиты. Но что есть, то есть. Чему бить, того не миновать. Мне плевать, ведь все они просто разминка для меня. Я уничтожу каждого человека, который встанет напротив меня, как я делаю на протяжении всей своей жизни. Плевать, будь то Диллиан Уайт, Диллиан Блю или Диллиан Грей.

Мне неинтересно ждать других. Я сделаю то, что должен сделать. Я подерусь в феврале, не позже чем в начале марта. Я буду защищать свой титул WBC, вот и все. Я в любом случае устраиваю легкие бои. Если честно, мне нужен тяжелый мешок на ногах, и Уайт – идеальный кандидат. Но я уверен, что его ждут судебные тяжбы, с которыми нужно разобраться в первую очередь».