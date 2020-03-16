Гарсия: «Я слишком большой и сильный для Ломаченко»

Американский боксер – о потенциальном поединке с украинцем

Райан Гарсия / фото - dazn.com

Американский проспект легкого веса (до 61.2 кг) Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO), рассуждая о потенциальном поединке с бывшим лидером дивизиона, украинцем Василием Ломаченко (14-2-0, 10 KO), посчитал, что его габариты станут решающим фактором, сообщает boxingnews24.com.

«Конечно, я хотел бы подраться с ним, хоть я и считаю себя слишком большим и сильным для него. Думаю, если он выйдет на ринг в наилучших кондициях, то у нас получился бы адский бой. Ломаченко по-прежнему хорош, и я не понимаю, почему люди так быстро сбросили его со счетов. Честно говоря, я устал от нынешнего поколения болельщиков, искренне считающих, что если ты потерпел одно поражение, то не сможешь вернуться. Посмотрите на Леннокса Льюиса. Его нокаутировал Хасим Рахман, но что произошло потом?».

Райан Гарсия заявил своему бывшему сопернику Люку Кэмпбеллу, что именно он заставил Василия Ломаченко сомневаться в своих возможностях в их дивизионе.