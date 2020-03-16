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Где, когда и какие гонорары. Все, что нужно знать о бое Джошуа – Фьюри, контракт на который уже подписан

И да, поединок все еще может сорваться
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 12:13
Где, когда и какие гонорары. Все, что нужно знать о бое Джошуа – Фьюри, контракт на который уже подписан
Тема дня
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Фото - ESPN

Мы все стали намного ближе к мега-файту Энтони ДжошуаТайсон Фьюри. Боксеры и их команды подписали контракт на бой. И пускай еще не все решено, давайте разбираться, что уже известно, когда и на каких условиях должен пройти поединок.

Кто подписал контракт

Фьюри уже начал ломать комедию, мол ничего не слышал и ничего не знает о переговорах. И вообще – он даже не тренируется, а только пьет пиво. Но все стороны в субботу, 13 марта свои подписи под предварительным контрактом все же подписались. Все стороны – это:

Фьюри

Джошуа

Промоутеры Джошуа Matchroom Boxing

Американские промоутеры Фьюри Top Rank

Британские промоутеры Фьюри Queensberry

Менеджерская компания Фьюри MTK

Как видите, список подписантов огромен. Поэтому и не странно, что переговоры длились так долго. Тем более, это ведь самый большой бой в мире, который возможно организовать прямо сейчас. Вполне возможно, что он даже войдет в историю.

Дата боя

Нас всех интересует этот вопрос – ну когда же? Но точного ответа пока нет. То есть, все стороны дали согласие на бой, но теперь нужно утрясти детали: дата, место и транслятор.

Планируется, что оба боя Джошуа – Фьюри (контракт подписан на два боя) пройдут в 2021 году. Первый – в июне-начале июля. Почему так? Во-первых, Фьюри не боксировал с февраля 2020 года, когда уничтожил Деонтея Уайлдера. Это, как бы, длительный простой. Чемпион WBC не хочет его затягивать.

Ну а, во-вторых, на 23 июля назначено открытие Олимпийских игр в Токио. Конкурировать с таким событием никто не хочет, поэтому крайний срок – 17 июля (последний уик-энд перед ОИ).

Место боя

Здесь ситуация запутанная. Эдди Хирн говорит, что у них есть восемь-девять реальных предложений. Но, судя по всему, бой пройдет на Среднем Востоке, хотя среди рассматриваемых вариантов есть и Британия, и США, и Сингапур, и страны из Азии, и даже из Восточной Европы.

Почему фавориты страны из Среднего Востока? Если в Британии и США переживают из-за количества болельщиков на трибунах, а в условиях COVID-19 их присутствие если не запрещено, то серьезно ограничено. То на Востоке готовы покрыть все расходы и без зрителей на трибунах – там больше важна реклама страны, нежели возможная прибыль от заполненного фанатами стадиона. Как сказал Хирн:

«Это самый большой бой в боксе и одно из самых больших событий в мире спорта. Проведение такого мероприятия будет большой, огромной победой для страны, которая хочет показать себя».

Саудовская Аравия получила право на проведение реванша Джошуа – Руис за 40 миллионов долларов. На поединок Джошуа – Фьюри запросы будут не меньше.

Но это если мы говорим о первом поединке. Второй запланирован на конец года, а к тому времени коронавирус уже может все же отступить. Поговаривают, что в таком случае Джошуа и Фьюри все же подерутся дома, в Британии на 74,5-тысячном стадионе «Миллениум» в Кардиффе, Уэльс.

Энтони Джошуа: «Да где угодно: в Британии, на Востоке, у меня во дворе, у него во дворе – мне без разницы, где пройдет бой. Я готов к бою, хочу завоевать еще один пояс. Я просто хочу подраться с Фьюри, поэтому готов к любому варианту».

Гонорары

Конечно же, они будут большими. Главная новость – в этом поединке нет стороны «А». И Джошуа, и Фьюри подходят к бою на равных, хотя один владеет тремя поясами (не берем в учет IBO), а второй – одним (не берем в учет The Ring). В первом бою распределение гонораров составит 50 на 50. Во втором – 60 на 40 в пользу победившего в первом поединке. Выглядит абсолютно честно и справедливо. Вот только времени на то, чтобы убедить в этом стороны боксеров понадобилось достаточно.

По информации Daily Mail, Фьюри и Джошуа за первый бой должны получить по 100 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 135 миллионов долларов. Безумные деньги. Огромнейший гонорар. Огромнейший!

Транслятор

Это один из источников получения прибыли. Очевидно, что бой будет показан по системе pay-per-view. В США уже предполагают, что стоимость трансляции будет составлять около 100 долларов для человека. Бой Пакьяо – Мейвезер в HD-качестве обходился зрителям в 99,95 долларов. Возможно, будет установлен новый рекорд.

К тому же, вы, наверное, знаете, что у Джошуа и Фьюри подписан контракт с разными трансляторами:

Джошуа – Sky Sports и DAZN

Фьюри – BT Sport и ESPN

Этим поединком будут заниматься все четверо. Интересно, останутся ли они довольны от такого сотрудничества.

Точно ли состоится бой?

Нет. Повторюсь – подписан только контракт-соглашение на бой. Но есть еще важные детали: место, дата. Сейчас у команд есть 30 дней на решение этих вопросов. Если они не вложатся в срок, то миссия будет провалена.

Надеемся, что до этого не дойдет. Хотя Фьюри уже когда-то сорвал большой бой – реванш с Владимиром Кличко. Сейчас он опять начал подавать признаки депрессии. Лучше бы ему собраться.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

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Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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