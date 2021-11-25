Альварес – о переходе в супертяжи: «С Рейносо я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра»
Головкин ответил на вопрос о возможном третьем бое с Альваресом
В смене весовой категории GGG не заинтересован
25 ноября 15:32
Геннадий Головкин / Фото: bleacherreport.com
Обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) поделился мнением о возможном третьем поединке с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO):
Третий бой с Канело возможен. Теоретически ничего же не изменилось. Есть определенные вопросы, которые были заданы Канело. И они остаются без ответа. Мы их обсуждаем, но уже довольно долго не продвигаемся вперед. Вам это интересно, потому что он перебил всех британских бойцов! Но меня это не волнует. Мы с ним уже дрались, я знаю, кто он, и вообще о нем не думаю.
Я не хочу рассматривать переход в другой вес, пока на столе не будет предложения. Представьте, если я поднимусь в 79,4 кг. В таком случае количество людей, вызывающих меня на бой, возрастет на 30 процентов! Армия бойцов, которые пиарятся на моем имени, вырастет в разы.
Напомним, что GGG в конце декабря сразится с чемпионом WBA Super Риото Муратой (16-2, 13 KO).
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