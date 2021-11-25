Головкин ответил на вопрос о возможном третьем бое с Альваресом

Геннадий Головкин / Фото: bleacherreport.com

Обладатель титула IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) поделился мнением о возможном третьем поединке с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO):



Я не хочу рассматривать переход в другой вес, пока на столе не будет предложения. Представьте, если я поднимусь в 79,4 кг. В таком случае количество людей, вызывающих меня на бой, возрастет на 30 процентов! Армия бойцов, которые пиарятся на моем имени, вырастет в разы.