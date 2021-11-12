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Официально. Головкин проведет поединок с Муратой
Вечер бокса состоится в Японии
09:58
Геннадий Головкин и Рето Мурата / Фото - FacebookПротивостояние между чемпионом IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО) все же состоится. Об этом DAZN официально объявил в своем Twitter.
Поединок состоится 29 декабря в Японии на 37-тысячной арене Saitama Super Arena.
Big Drama in Japan GGG & Murata put their middleweight world titles on the line, Wednesday, December 29 on DAZN #GGGMurata pic.twitter.com/UNr0QsCLrI— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 12, 2021
Для Головкина этот бой станет первым в рамках обновленной сделки с DAZN и первым в 2021 году. В начале 2019 года стороны подписали соглашение на шесть поединков общей стоимостью в 100 миллионов долларов.
GGG не выступал с декабря, когда досрочно остановил в 7-м раунде польского претендента Камила Шеремету (22-2-0, 5 KO), нанеся ему дебютное поражение в карьере.
Мурата в декабре позапрошлого года победил техническим нокаутом в 5-м раунде канадского нокаутера Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).
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