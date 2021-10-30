Новая порция фотографий Ломаченко, готовящегося избивать Комми
Городничев рассказал, каким образом Ломаченко поиздевается в бою над Комми
Бывший тренер Кличко считает, что украинец сделает клоуна из своего следующего соперника
30 октября 16:25
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев поделился мнением о предстоящем бое украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО):
«Ломаченко будет делать из Комми клоуна. Если он зарядится на удар и захочет его нокаутировать в рубке, то, я так думаю, это будет его ошибка. Зачем ему нарываться на удар, перекрываться, где-то хватать? Захваты эти все, клинчи ни к чему хорошему Василия не приведут. Только будет сумбурность боя, и, естественно, той красоты, которая у него есть, Ломаченко не покажет.
Задача будет легко двигаться на ногах, расстреливать с дистанции и делать из Комми клоуна. Ричард поймет, что начинает проигрывать, увидит это, начнет идти вперед, будет становиться агрессивным, попытается поймать Ломаченко на ошибках, будет кидаться. Василий этим воспользуется и просто Комми раскатает».
Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
На нашем сайте выходит серия ознакомительных материалом о Комми, в последнем из которых мы рассказали о ярком возвращении Ричарда после поражения от Теофимо Лопеса.