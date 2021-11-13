Готовиться к возвращению? Гвоздик признался, что тренируется 4-5 раз в неделю

Александр Гвоздик / фото - Instagram боксера

Бывший чемпион полутяжелого веса, украинец Александр Гвоздик в интервью Викторю Ялимову рассказал, каким образом поддерживает физическую форму после ухода их профессионального спорта.

Потом смотрю на себя в зеркало – чувствую себя отлично, классно, вроде посуше стал. Тогда могу чуть-чуть попустить. А так бегаю, в зал хожу, по лапам стучу и даже в парах стою. Есть молодые ребята, и для меня подвигаться – это кайф, потому что я их всех обыгрываю. А для них это бесценный опыт и с точки зрений умений, и в плане их уверенности, ведь они стоят с профессиональным боксером».