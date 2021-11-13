Гвоздик: «В спаррингах Гарсия был одной из жертв Ломаченко»
Готовиться к возвращению? Гвоздик признался, что тренируется 4-5 раз в неделю
Экс-чемпион поддерживает физическую форму спустя два года после завершения карьеры
11:58
Александр Гвоздик / фото - Instagram боксера
Бывший чемпион полутяжелого веса, украинец Александр Гвоздик в интервью Викторю Ялимову рассказал, каким образом поддерживает физическую форму после ухода их профессионального спорта.
«Я тренируюсь, когда мне хочется. Это так и есть. Как часто? У меня получается 4-5 раз в неделю. Я отдыхаю на выходных. Бывает утром встану и хочу побежать. Для меня лучшие весы – это зеркало. Я смотрю на себя в зеркало и думаю: «Что-то я чуть-чуть жиром заплыл, надо поднажать». Могу потренироваться неделю два раза в день.
Потом смотрю на себя в зеркало – чувствую себя отлично, классно, вроде посуше стал. Тогда могу чуть-чуть попустить. А так бегаю, в зал хожу, по лапам стучу и даже в парах стою. Есть молодые ребята, и для меня подвигаться – это кайф, потому что я их всех обыгрываю. А для них это бесценный опыт и с точки зрений умений, и в плане их уверенности, ведь они стоят с профессиональным боксером».
Напомним, Гвоздик рассказал о спарринге Ломаченко и Райана Гарсии.
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