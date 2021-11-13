Гвоздик: «В спаррингах Гарсия был одной из жертв Ломаченко»

Александр Гвоздик / фото - WBN

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью Викторю Ялимову рассказал о спарринге Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).

Я не на всех спаррингах присутствовал. Я помню, что Гарсия там был, но если я его не выделил, значит, он был одной из жертв».