Гвоздик: «В подготовке к Лопесу объемы работы Ломаченко были значительно меньше»
Гвоздик: «В спаррингах Гарсия был одной из жертв Ломаченко»
Экс-чемпион мира рассказал, как американец дрался с Василием
10:45
Александр Гвоздик / фото - WBN
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью Викторю Ялимову рассказал о спарринге Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).
«Я смутно помню, но никого другого из спарринг-парнтеров, кроме Шакура Стивенсона, не выделил. Все остальные были уничтожены - вот так я скажу, подведу такую черту. Гарсия вызывал Ломаченко? Это же хайп. Понятно, что люди это делают, чтобы привлечь к себе внимание. В этом плане Райан Гарсия – абсолютный чемпион мира и легенда бокса.
Я не на всех спаррингах присутствовал. Я помню, что Гарсия там был, но если я его не выделил, значит, он был одной из жертв».
Напомним, Гвоздик вспомнил, как проходил тренировочный лагерь Ломаченко перед боем с Лопесом.
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