Гвоздик: «В подготовке к Лопесу объемы работы Ломаченко были значительно меньше»

Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью Викторю Ялимову рассказал о тренировочном лагере Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) перед его боем с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

С Комми все вернулось к прежним моментам. Я полагаю, что, объемы сокращаются, потому что, возможно, они такие и не нужны. Скорее всего, они начинают работать контрпродуктивно. Васе все-таки 33 года. Мы же не говорим, что ему 40 лет. Больших изменений в подходе к тренировкам я пока не заметил».