Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик: «В подготовке к Лопесу объемы работы Ломаченко были значительно меньше»
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе – о поражении соотечественника американцу
07:59
Александр Гвоздик / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью Викторю Ялимову рассказал о тренировочном лагере Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) перед его боем с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
«Честно говоря, особо сильно в тренировочном процессе Ломаченко ничего не меняется. В подготовке к Лопесу я видел, что объемы работы были меньше. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с травмой. Вася говорит, что в лагере про нее особо не рассказывал, но моментами прерывался спарринг, чтобы у него прошла боль в плече.
С Комми все вернулось к прежним моментам. Я полагаю, что, объемы сокращаются, потому что, возможно, они такие и не нужны. Скорее всего, они начинают работать контрпродуктивно. Васе все-таки 33 года. Мы же не говорим, что ему 40 лет. Больших изменений в подходе к тренировкам я пока не заметил».
Напомним, Гвоздик назвал имя боксера, который может доставить Ломаченко серьезные проблемы.
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