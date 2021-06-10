Инсайдер назвал дату боя Усик – Джоуша

Кевин Айоле сообщает, что титульный поединок состоится в конце сентября

Александром Усиком / фото - Getty Images

Как утверждает журналист издания Yahoo Sports Кевин Айоле, поединок между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО) состоится в конце сентября. Об этом инсайдер сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на анонимные источники.

«Источники: бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Великобритании».

Sources: Joshua-Usyk will be Sept 25 in UK — Kevin Iole (@KevinI) June 9, 2021

Напомним, Усик провел фотосессию на железной дороге.