Инсайдер назвал дату боя Усик – Джоуша

Александром Усиком / фото - Getty Images

Как утверждает журналист издания Yahoo Sports Кевин Айоле, поединок между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО) состоится в конце сентября. Об этом инсайдер сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на анонимные источники.

Sources: Joshua-Usyk will be Sept 25 in UK